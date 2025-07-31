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Семак про 17-летнего Шилова: «Выпускаем тех, кто поувереннее, поопытнее, его позиция требует большой надежности. Было очень нервно, не всегда правильно – выпускать в такой матч»

Сергей Семак объяснил, почему не выпускает на поле 17-летнего Вадима Шилова.

«Зенит» на выезде выиграл у «Ахмата» (2:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ. Перед этим петербуржцы вели 2:0 в матче Мир РПЛ с «Рубином», но упустили победу (2:2).

– Сергей Богданович, по ходу первого тайма был перерыв на водопой, и показалось, что вы использовали его как тайм-аут. Если не секрет, так ли это было? Вы вышли на поле и начали о чем-то разговаривать с командой.

– Если есть возможность принести какие-то коррективы, поговорить с ребятами, чуть-чуть подробнее объяснить роль на поле, я ей пользуюсь. Было у нас всего два дня, у нас два выездных матча подряд. Через два дня, конечно, непросто подготовиться, не так много времени.

Тем не менее я думаю, что сегодня все сыграли хорошо. Возможно, где-то был брак, где-то у кого-то, может быть, сил не было, где-то каких-то взаимодействий не хватало. Но по желанию, по настрою ребята сегодня были молодцы, провели хороший матч.

– Расскажите, пожалуйста, как решалось, что Вендел поедет и выйдет сегодня в стартовом составе?

– Мы смотрим за его состоянием, для нас это важный игрок. Он тренируется с нами, мы должны, естественно, подводить его к тому состоянию, которое позволит ему играть. И сегодня, конечно, то время, которое он был на поле, он провел, мне кажется, очень и очень хорошо. Особенно в первом тайме, когда он был посвежее.

Конечно, центр поля, контроль мяча, его видение игры, понимание игры, ситуации – все это добавляло качества в действия нашей команды. Он смотрелся сегодня хорошо.

– Еще, если можно, по Шилову. Он с командой остался после сборов. На второй матч поехал, на кубковый тоже, но пока на поле не выходит. Каким вы видите его будущее? Что ему будет полезно?

– Я думаю, что он должен тренироваться, бороться за место в составе, за время, которое он обязательно получит.

Мы исходим из того, как складываются отдельно взятые матчи. Сегодня, конечно, при счете 2:0, 2:1 с таким количеством единоборств и тем, как мы играли… Естественно, мы выпустили тех игроков, которые поувереннее, поопытнее.

Его позиция – с правого фланга, если мы говорим про вингера, но нужно было и в обороне отрабатывать. Эта позиция требует большой надежности. Сегодня дали возможность Мантуану исходя из хода матча.

Если бы нам нужно было больше атаковать и была бы возможность выйти ему более спокойно, конечно, мы бы дали ему сыграть. Но сегодня игра была очень нервной, и выпускать игрока в такой матч, я думаю, не всегда правильно, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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