«Куртуа – Месси среди вратарей. Мы смотрим на лучшего голкипера в истории футбола». Сын Канисареса о Тибо

Сын Сантьяго Канисареса назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем в истории футбола.

«Он Месси среди вратарей. То, что он делает, ненормально, это безумие.

До перехода в основную команду «Реала» я тренировался с Льописом (тренером вратарей – Спортс’’) и чувствовал себя лучшим: я сделаю больше сэйвов, чем Лунин , больше, чем Кепа ...

Я всегда ходил на тренировки, веря, что стану лучшим, до случая на стадионе «Бетиса»: я готовился к разминке, и когда до начала оставалась всего одна минута, появился Куртуа в футболке-поло и шортах, без каких-либо повязок или чего-либо еще.

Он вышел на поле, и на первой или второй минуте он с такой легкостью совершил три сложных сэйва... Вот тогда я понял и сказал, что это ненормально.

Мы смотрим на лучшего вратаря в истории футбола», – сказал голкипер «Фаренсе » Лукас Канисарес, находившийся в системе «Реала » с 2014 по 2024 год.