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«Куртуа – Месси среди вратарей. Мы смотрим на лучшего голкипера в истории футбола». Сын Канисареса о Тибо

Сын Сантьяго Канисареса назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем в истории футбола.

«Он Месси среди вратарей. То, что он делает, ненормально, это безумие. 

До перехода в основную команду «Реала» я тренировался с Льописом (тренером вратарей – Спортс’’) и чувствовал себя лучшим: я сделаю больше сэйвов, чем Лунин, больше, чем Кепа...

Я всегда ходил на тренировки, веря, что стану лучшим, до случая на стадионе «Бетиса»: я готовился к разминке, и когда до начала оставалась всего одна минута, появился Куртуа в футболке-поло и шортах, без каких-либо повязок или чего-либо еще.

Он вышел на поле, и на первой или второй минуте он с такой легкостью совершил три сложных сэйва... Вот тогда я понял и сказал, что это ненормально.

Мы смотрим на лучшего вратаря в истории футбола», – сказал голкипер «Фаренсе» Лукас Канисарес, находившийся в системе «Реала» с 2014 по 2024 год. 

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ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoЛукас Каньисарес
logoТибо Куртуа
logoКепа Аррисабалага
logoАндрей Лунин
logoФаренсе
logoД2 Португалия
logoСборная Аргентины по футболу
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