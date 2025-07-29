«Севилья» сможет арендовать Кассьерру, если «Зенит» возьмет на себя часть зарплаты, а форвард согласится на ее снижение. Обсуждается включение опции выкупа (Estadio Deportivo)
Матео Кассьерре придется отказаться от части денег, если он захочет в «Севилью».
Сообщалось, что испанский клуб связался с «Зенитом» насчет аренды форварда.
Estadio Deportivo отмечает, что сейчас контакты «в зачаточном состоянии», но нападающий действительно нравится спортивному директору «Севильи». Проблема заключается в высокой зарплате.
Клуб Ла Лиги не в состоянии потратить на колумбийца 10 млн евро до вычета налогов – столько, как сообщается, игрок зарабатывает в России. Поэтому командам придется договориться о том, чтобы разделить выплаты между собой, а форварду – отказаться от какой-то части зарплаты.
Также сейчас обсуждается возможность включения в соглашение опции выкупа Кассьерры – это могло бы в какой-то степени помочь решить проблему.
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Estadio Deportivo
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