«Севилья» сможет арендовать Кассьерру, если «Зенит» возьмет на себя часть зарплаты, а форвард согласится на ее снижение. Обсуждается включение опции выкупа (Estadio Deportivo)

Матео Кассьерре придется отказаться от части денег, если он захочет в «Севилью».

Сообщалось , что испанский клуб связался с «Зенитом » насчет аренды форварда.

Estadio Deportivo отмечает, что сейчас контакты «в зачаточном состоянии», но нападающий действительно нравится спортивному директору «Севильи». Проблема заключается в высокой зарплате.

Клуб Ла Лиги не в состоянии потратить на колумбийца 10 млн евро до вычета налогов – столько, как сообщается, игрок зарабатывает в России. Поэтому командам придется договориться о том, чтобы разделить выплаты между собой, а форварду – отказаться от какой-то части зарплаты.

Также сейчас обсуждается возможность включения в соглашение опции выкупа Кассьерры – это могло бы в какой-то степени помочь решить проблему.