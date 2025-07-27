«Севилья» готова арендовать Кассьерру у «Зенита». Форвард хочет сыграть на ЧМ-2026 (Gol Caracol)
Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Ла Лиге.
По информации Gol Caracol, «Севилья» связывалась с окружением нападающего «Зенита», чтобы узнать условия потенциального трансфера. Испанский клуб готов арендовать Кассьерру, так как в настоящий момент не может позволить себе постоянный трансфер.
Сообщается, что Кассьерра все еще пожет покинуть «Зенит» этим летом. Форвард сборной Колумбии сосредоточен на том, чтобы сыграть на чемпионате мира 2026 года.
Контракт Кассьерры с «Зенитом» истекает в 2027 году. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Gol Caracol
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