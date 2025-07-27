  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Севилья» готова арендовать Кассьерру у «Зенита». Форвард хочет сыграть на ЧМ-2026 (Gol Caracol)
27

«Севилья» готова арендовать Кассьерру у «Зенита». Форвард хочет сыграть на ЧМ-2026 (Gol Caracol)

Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации Gol Caracol, «Севилья» связывалась с окружением нападающего «Зенита», чтобы узнать условия потенциального трансфера. Испанский клуб готов арендовать Кассьерру, так как в настоящий момент не может позволить себе постоянный трансфер.

Сообщается, что Кассьерра все еще пожет покинуть «Зенит» этим летом. Форвард сборной Колумбии сосредоточен на том, чтобы сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» истекает в 2027 году. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

Кого в АПЛ уволят первым?26357 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Gol Caracol
logoСборная Колумбии по футболу
logoМатео Кассьерра
logoЗенит
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoСевилья
logoЧМ-2026
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1013 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
215 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
1026 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1929 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
4839 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99648 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
11сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
33сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
42сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
27сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
8сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
16 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
749 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото