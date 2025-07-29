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«Зенит» не накажет Глушенкова за слова его отца: «Сын за отца не в ответе»

В «Зените» не накажут Максима Глушенкова за слова его отца.

Ранее Александр Глушенков раскритиковал тактику «Зенита» и выразил недовольство заменой своего сына в перерыве матча с «Рубином» во 2-м туре Мир РПЛ (2:2).

«Сын за отца не в ответе», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли клуб возможность применения санкций к футболисту.

Отец Глушенкова об игре «Зенита»: «Катание мяча от вратаря налево-направо – даже я в 54 так смогу. Не знаю, почему Максу не дают играть справа – потому что Энрике стоит миллионы, наверное»

Отец Глушенкова: «Максим хочет доказывать в «Зените», но если будут менять после 45 минут, задумается об уходе, может. Если он единственный россиянин из 10 полевых, это о чем-то говорит»

«Зенит» против ЦСКА в третьем туре РПЛ. Кто победит?5316 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoЗенит
logoАлександр Медведев
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
Р-Спорт
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