«Зенит» не накажет Глушенкова за слова его отца: «Сын за отца не в ответе»

В «Зените» не накажут Максима Глушенкова за слова его отца.

Ранее Александр Глушенков раскритиковал тактику «Зенита» и выразил недовольство заменой своего сына в перерыве матча с «Рубином» во 2-м туре Мир РПЛ (2:2).

«Сын за отца не в ответе», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев , отвечая на вопрос о том, рассматривает ли клуб возможность применения санкций к футболисту.

Отец Глушенкова об игре «Зенита»: «Катание мяча от вратаря налево-направо – даже я в 54 так смогу. Не знаю, почему Максу не дают играть справа – потому что Энрике стоит миллионы, наверное»

Отец Глушенкова: «Максим хочет доказывать в «Зените», но если будут менять после 45 минут, задумается об уходе, может. Если он единственный россиянин из 10 полевых, это о чем-то говорит»