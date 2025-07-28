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Круговой о Файзуллаеве в «Истанбуле»: «Чемпионат Турции — трамплин для Аббоса перед ЧМ. Но он обещал вернуться в ЦСКА»

Данил Круговой высказался о вероятном переходе Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул».

Сообщалось, что 21-летний вингер ЦСКА и сборной Узбекистана прошел медосмотр в турецком клубе.

«Конечно, мы все будем скучать по Аббосу. Но он обещал вернуться (улыбается). Думаю, чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира. Желаю ему успехов. 

Аббос — хороший футболист и человек. Блин, очень кайфово было с ним играть… Особенно в схеме 3-4-3, когда он играл вингера, а я — слева на фланге», — сказал защитник ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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