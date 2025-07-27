Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле», сообщили в ЦСКА. Клубы договариваются об оплате

«Истанбул» и ЦСКА завершают трансфер Аббосбека Файзуллаева.

Об этом сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо .

«Аббос прошел медосмотр, он в Стамбуле. Клубы финализируют сделку по части оплаты», – сказал Брейдо.

Ранее появилась информация, что стоимость трансфера 21-летнего полузащитника сборной Узбекистана составит 7,5 млн евро .

В прошлом сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 27 матчей в Мир РПЛ , забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Его статистика доступна здесь .