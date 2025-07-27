Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле», сообщили в ЦСКА. Клубы договариваются об оплате
«Истанбул» и ЦСКА завершают трансфер Аббосбека Файзуллаева.
Об этом сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
«Аббос прошел медосмотр, он в Стамбуле. Клубы финализируют сделку по части оплаты», – сказал Брейдо.
Ранее появилась информация, что стоимость трансфера 21-летнего полузащитника сборной Узбекистана составит 7,5 млн евро.
В прошлом сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 27 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Его статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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