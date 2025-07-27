Рахимов о 2:2: «В первом тайме «Рубин» допустил очень глупые ошибки, второй удался по всем показателям. Понимали, чего хочет «Зенит»
Команды сыграли вничью в матче 2-го тура Мир РПЛ (2:2). После 1-го тайма казанцы уступали со счетом 0:2.
– Что вам позволило так преобразиться во второй половине?
– Нужно сказать, что в первом тайме мы допустили очень глупые ошибки. Пенальти, который пришел к нам, – бежать спиной к мячу совершенно неправильно, нужно это делать вполоборота, тогда ты будешь видеть мяч. Ты даешь момент и повод, чтобы назначить этот пенальти. «Зенит» имеет [нужные] качества, поэтому они нас наказали.
Во втором тайме нам нужно было перестроиться, мы стали играть выше, поменяли опорную зону, стали играть намного агрессивнее в атаке впереди и в отборах. Мы понимали, что хочет «Зенит», второй тайм нам удался по всем показателям.
– Уже не первый раз мы видим, что Илья Рожков выходит левым центральным защитником. Вы рассматриваете его появление на этой позиции на регулярной основе?
– Нет, я просто думаю, что он может заткнуть дырку, – сказал главный тренер «Рубина».