Дьяков о Станковиче: «Не особо верю, что доработает сезон до конца. Если будут результаты как с «Балтикой» – дай бог до 6-го тура дойти»

Виталий Дьяков сомневается, что Деян Станкович доработает до конца сезона.

«Если у Станковича будут результаты как в матче с «Балтикой» – то тут дай бог тура до шестого-седьмого доработать. А возможно, опять будет как и в прошлом сезоне: все поначалу критиковали Станковича, первые несколько туров, а на зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте с отставанием от лидера в два очка.

И все Станковича начали носить на руках, восхвалять его. Началась предсезонка – и «Спартак» после нее полностью провалил весну. Может, «Спартак » опять сейчас начнет феерить. Посмотрим. Не надо загадывать и вешать ярлыки, но я не особо верю в то, что Станкович доработает сезон до конца», – сказал бывший защитник «Ростова» и «Динамо».