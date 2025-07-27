«Зенит» упустил преимущество в 2 гола в матче РПЛ впервые с 2016-го. Прервалась серия из 115 игр
«Зенит» упустил преимущество в 2 мяча в матче РПЛ впервые за почти 9 лет.
Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Рубином» (2:2) в выездном матче 2-го тура Мир РПЛ, ведя в счете 2:0 по ходу матча.
«Зенит» не терял очки в РПЛ при преимуществе в 2 мяча в течение 115 матчей подряд. Последний раз это случилось 25 сентября 2016 года в матче с «Анжи» (2:2) – тогда «Зенит» возглавлял Мирча Луческу.
«Рубин» с начала прошлого сезона набрал 19 очков в матчах чемпионата России, в которых уступал в счете – больше, чем любая другая команда лиги.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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