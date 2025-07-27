«Зенит» упустил преимущество в 2 гола в матче РПЛ впервые с 2016-го. Прервалась серия из 115 игр

«Зенит» упустил преимущество в 2 мяча в матче РПЛ впервые за почти 9 лет.

Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Рубином » (2:2) в выездном матче 2-го тура Мир РПЛ , ведя в счете 2:0 по ходу матча.

«Зенит » не терял очки в РПЛ при преимуществе в 2 мяча в течение 115 матчей подряд. Последний раз это случилось 25 сентября 2016 года в матче с «Анжи » (2:2) – тогда «Зенит» возглавлял Мирча Луческу .

«Рубин» с начала прошлого сезона набрал 19 очков в матчах чемпионата России, в которых уступал в счете – больше, чем любая другая команда лиги.