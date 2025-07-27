«Зенит» с 2013 года не проигрывает в первых двух турах Мир РПЛ

«Зенит» начал розыгрыш Мир РПЛ с победы и ничьей.

Сегодня команда Сергея Семака разделила очки с «Рубином » (2:2). В первом туре она добилась победы над «Ростовом» (2:1).

«Зенит » не проигрывает в первых двух матчах лиги больше 10 лет. Последнее поражение в одном из стартовых туров он потерпел в 2013 году.