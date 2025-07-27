«Зенит» с 2013 года не проигрывает в первых двух турах Мир РПЛ
«Зенит» начал розыгрыш Мир РПЛ с победы и ничьей.
Сегодня команда Сергея Семака разделила очки с «Рубином» (2:2). В первом туре она добилась победы над «Ростовом» (2:1).
«Зенит» не проигрывает в первых двух матчах лиги больше 10 лет. Последнее поражение в одном из стартовых туров он потерпел в 2013 году.
Кого в АПЛ уволят первым?26369 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости