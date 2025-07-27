Веррет потерял годовалого сына. «Бари» прервал сборы и отменил матч: «Хотели бы поддержать Маттиаса в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек»

У хавбека «Бари» Маттиаса Веррета умер годовалый сын.

Итальянский клуб сообщил, что прерывает сборы за пределами своего города, отменяет ближайший товарищеский матч и возвращается на базу.

«Нам не хватает слов, чтобы сообщить новость, которая только что глубоко потрясла каждого из нас.

Президент Луиджи Де Лаурентис, тренерский штаб, вся команда, руководство и сотрудники красно-белых хотели бы поддержать Маттиаса Веррета и его семью в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек.

Мы просим всех болельщиков и болельщиц мысленно и эмоционально поддержать Маттиаса, его жену, их старшую дочь и всех их близких в этот момент невыносимой боли. Команда сегодня же вернется в Бари в знак траура и уважения к этой трагедии», – говорится в сообщении «Бари ».