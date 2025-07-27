Веррет потерял годовалого сына. «Бари» прервал сборы и отменил матч: «Хотели бы поддержать Маттиаса в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек»
У хавбека «Бари» Маттиаса Веррета умер годовалый сын.
Итальянский клуб сообщил, что прерывает сборы за пределами своего города, отменяет ближайший товарищеский матч и возвращается на базу.
«Нам не хватает слов, чтобы сообщить новость, которая только что глубоко потрясла каждого из нас.
Президент Луиджи Де Лаурентис, тренерский штаб, вся команда, руководство и сотрудники красно-белых хотели бы поддержать Маттиаса Веррета и его семью в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек.
Мы просим всех болельщиков и болельщиц мысленно и эмоционально поддержать Маттиаса, его жену, их старшую дочь и всех их близких в этот момент невыносимой боли. Команда сегодня же вернется в Бари в знак траура и уважения к этой трагедии», – говорится в сообщении «Бари».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Бари»
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