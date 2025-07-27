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Форвард «Металлиста 1925» Сидоров покинул Украину без ведома клуба «по семейным обстоятельствам». Начато внутреннее расследование

Форвард «Металлиста 1925» Алексей Сидоров без ведома клуба покинул Украину.

Во второй половине сезона-2024/25 Сидоров выступал на правах аренды за «Колос» из Ковалевки.

«К моменту окончания аренды «Металлист 1925» уже отправился на зарубежные сборы, поэтому Алексей Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды «Металлист 1925» U19. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, а недавно появилась информация, что Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, уехал из Украины.

«Металлист» связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались с футболистом напрямую, и он также подтвердил, что уехал из Украины по семейным обстоятельствам. Сейчас «Металлист 1925» не знает, где именно находится Алексей Сидоров и как он пересек границу Украины.

В связи с вышеизложенным «Металлист 1925» призывает Алексея Сидорова вернуться к исполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур в отношении противоправных действий футболиста», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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Опубликовала: Анна Сунцова
происшествия
logoЧемпионат Украины по футболу
Алексей Сидоров
logoМеталлист 1925
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