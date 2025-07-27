Слуцкий после 3:2 с «Хэнанем»: «Доволен выступлением «Шанхая». Еще не время праздновать, впереди 12 туров»

Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Хэнанем» (3:2).

Команды встречались в 18-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 17-й минуте Цзян Шэнлун открыл счет после подачи углового, на 2-й добавленной минуте к первому тайму Бруно Назарио сравнял с пенальти. На 7-й добавленной минуте Жоау Тейшейра снова вывел шанхайцев вперед, на 57-й Луис Асуэ забил третий гол хозяев. На 76-й Фрэнк Ачимпонг сократил разницу в счете.

После 18 туров «Шанхай» Слуцкого возглавляет таблицу Суперлиги Китая, оторвавшись от второго места на шесть очков. 23 июля команды встречались в 1/4 финала Кубка страны, победу одержал «Хэнань» (3:3, 8:7 по пенальти).

Леонид Слуцкий считает, что нельзя расслабляться даже при таком отрыве от второго места.

«Матч был трудным, игра в Кубке Китая отняла силы у обеих сторон. Но сегодня мы выдержали давление и показали правильное отношение к делу. Я очень доволен выступлением команды и благодарю ее. Непросто брать три очка в такой критический момент.

«Гоань», с которым мы недавно встречались, шел без поражений в сезоне, а потом потерпел два подряд. Не думаю, что 6-очковый отрыв это что-то серьезное. До конца еще 12 туров, каждый следующий матч будет сложным. Может повлиять состояние наших игроков и травмы, так что сейчас не время праздновать», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 2 августа встретится в гостях с «Юньнань Юйкунь», а уже 9 августа примет «Порт» в дерби – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало в 14:35 по московскому времени.