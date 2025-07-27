Мюллер интересен «Ванкуверу» и «Лос-Анджелесу». «Цинциннати» может обменять или продать приоритетное право переговоров с экс-игроком «Баварии» в МЛС

Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Ванкувере» или «Лос-Анджелесе».

По информации Sky Sport, «Цинциннати» может продать или обменять приоритетное право на переговоры с немецким полузащитником в МЛС.

Сообщается, что в настоящее время «Ванкувер Уайткэпс » опережает «Лос-Анджелес » в борьбе за подписание Мюллера , покинувшего «Баварию» свободным агентом.