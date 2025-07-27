Мюллер интересен «Ванкуверу» и «Лос-Анджелесу». «Цинциннати» может обменять или продать приоритетное право переговоров с экс-игроком «Баварии» в МЛС
Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Ванкувере» или «Лос-Анджелесе».
По информации Sky Sport, «Цинциннати» может продать или обменять приоритетное право на переговоры с немецким полузащитником в МЛС.
Сообщается, что в настоящее время «Ванкувер Уайткэпс» опережает «Лос-Анджелес» в борьбе за подписание Мюллера, покинувшего «Баварию» свободным агентом.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
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