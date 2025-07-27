«Акрон» близок к подписанию экс-вингера «Нанта» и сборной Гваделупы Коко

Вингер сборной Гваделупы Маркус Коко близок к переходу в «Акрон».

По данным Sport24, 29-летний футболист, покинувший летом «Нант » на правах свободного агента, близок к подписанию контракта с тольяттинским «Акроном » сроком на два года.

Игрок успешно прошел медицинское обследование в Анталии и ожидает оформления рабочей визы для переезда в Россию. Коко должен прилететь в Россию на следующей неделе.