«Акрон» близок к подписанию экс-вингера «Нанта» и сборной Гваделупы Коко
Вингер сборной Гваделупы Маркус Коко близок к переходу в «Акрон».
По данным Sport24, 29-летний футболист, покинувший летом «Нант» на правах свободного агента, близок к подписанию контракта с тольяттинским «Акроном» сроком на два года.
Игрок успешно прошел медицинское обследование в Анталии и ожидает оформления рабочей визы для переезда в Россию. Коко должен прилететь в Россию на следующей неделе.
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