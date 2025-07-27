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Губернатор Калининградской области о победе «Балтики» над «Спартаком»: «Тяжелейшее расписание, а результат - великолепный. Спасибо спонсорам за поддержку»

Губернатор Калининградской области высказался о победе «Балтики» над «Спартаком».

Во 2-м туре Мир РПЛ калининградский клуб разгромил красно-белых (3:0) на выезде.

«Это большая радость для всех, кто следит за выступлениями нашей главной футбольной команды. Тяжелейшее расписание – выездные игры уже в первых турах, а результат – великолепный.

Грамотная селекция, ставка на чемпионский состав прошлого сезона и отличная функциональная готовность. Спасибо спонсорам за поддержку нашей «Балтики», что позволяет концентрироваться на таком результате. А мы со своей стороны продолжим поддерживать любимый клуб.

На первый домашний матч с «Оренбургом» 3 августа ждем как можно больше болельщиков у нас на «Ростех-Арене» в Калининграде», – сказал Алексей Беспрозванных. 

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Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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