Губернатор Калининградской области о победе «Балтики» над «Спартаком»: «Тяжелейшее расписание, а результат - великолепный. Спасибо спонсорам за поддержку»
Губернатор Калининградской области высказался о победе «Балтики» над «Спартаком».
Во 2-м туре Мир РПЛ калининградский клуб разгромил красно-белых (3:0) на выезде.
«Это большая радость для всех, кто следит за выступлениями нашей главной футбольной команды. Тяжелейшее расписание – выездные игры уже в первых турах, а результат – великолепный.
Грамотная селекция, ставка на чемпионский состав прошлого сезона и отличная функциональная готовность. Спасибо спонсорам за поддержку нашей «Балтики», что позволяет концентрироваться на таком результате. А мы со своей стороны продолжим поддерживать любимый клуб.
На первый домашний матч с «Оренбургом» 3 августа ждем как можно больше болельщиков у нас на «Ростех-Арене» в Калининграде», – сказал Алексей Беспрозванных.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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