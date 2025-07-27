Губернатор Калининградской области высказался о победе «Балтики» над «Спартаком».

Во 2-м туре Мир РПЛ калининградский клуб разгромил красно-белых (3:0) на выезде.

«Это большая радость для всех, кто следит за выступлениями нашей главной футбольной команды. Тяжелейшее расписание – выездные игры уже в первых турах, а результат – великолепный.

Грамотная селекция, ставка на чемпионский состав прошлого сезона и отличная функциональная готовность. Спасибо спонсорам за поддержку нашей «Балтики», что позволяет концентрироваться на таком результате. А мы со своей стороны продолжим поддерживать любимый клуб.

На первый домашний матч с «Оренбургом» 3 августа ждем как можно больше болельщиков у нас на «Ростех-Арене» в Калининграде», – сказал Алексей Беспрозванных.