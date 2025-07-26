Талалаев о словах про Станковича: «Кто сказал, что в них не было уважения? Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров»
Перед матчем со «Спартаком» главный тренер «Балтики» заявил: «Чем меня должен волновать Станкович? Не был поклонником его футбола. Нравятся умные игроки и те, кто делают большие объемы и самоотверженны на поле».
Клуб из Калининграда одержал победу со счетом 3:0 во 2-м туре Мир РПЛ.
– Игра разделилась на три части, можете дать оценку по этим частям?
– Как на части? Команда выиграла 3:0. Странный какой-то подход. До удаления у наших ворот не было моментов. После удаления были две контратаки. Вы хотите, чтобы они вообще не подходили к нашим воротам?
Я подошел к Станковичу перед матчем, сказал ему пару слов на итальянском. Кто вообще сказал, что в моих словах не было уважения к Станковичу? Перед игрой я сказал, что просто не был поклонником его таланта. У меня огромное к нему уважение. Просто мне нравились другие игроки.
Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому, – сказал Талалаев.
Андрей Талалаев: «Я не поклонник Станковича, мне нравились другие футболисты – Терри, например. Игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие»