Талалаев о словах про Станковича: «Кто сказал, что в них не было уважения? Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров»

Андрей Талалаев прояснил свои слова про Деяна Станковича.

Перед матчем со «Спартаком » главный тренер «Балтики» заявил : «Чем меня должен волновать Станкович? Не был поклонником его футбола. Нравятся умные игроки и те, кто делают большие объемы и самоотверженны на поле».

Клуб из Калининграда одержал победу со счетом 3:0 во 2-м туре Мир РПЛ .

– Игра разделилась на три части, можете дать оценку по этим частям?

– Как на части? Команда выиграла 3:0. Странный какой-то подход. До удаления у наших ворот не было моментов. После удаления были две контратаки. Вы хотите, чтобы они вообще не подходили к нашим воротам?

Я подошел к Станковичу перед матчем, сказал ему пару слов на итальянском. Кто вообще сказал, что в моих словах не было уважения к Станковичу? Перед игрой я сказал, что просто не был поклонником его таланта. У меня огромное к нему уважение. Просто мне нравились другие игроки.

Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому, – сказал Талалаев.

Андрей Талалаев: «Я не поклонник Станковича, мне нравились другие футболисты – Терри, например. Игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие»