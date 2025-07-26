  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Талалаев: «Я не поклонник Станковича, мне нравились другие футболисты – Терри, например. Игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие»
71

Андрей Талалаев: «Я не поклонник Станковича, мне нравились другие футболисты – Терри, например. Игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие»

Андрей Талалаев снова сказал, что не был поклонником Деяна Станковича.

Во 2-м туре Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Спартак» на выезде со счетом 3:0. 

– Мы всегда понимаем, с кем мы играем. Там игроки по 20 миллионов стоят. После трех мячей команда могла развалиться, но она не развалилась.

Я не поклонник Станковича. Мне правда нравились другие футболисты. Например, Терри. Игроков, которые везде забивают и отдают, видят все. А игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие.

Я был недоволен тем, как мы сыграли с «Динамо». Мы должны были играть по‑другому, мы играли по‑другому сегодня. Мы «Балтика», и я хочу, чтобы мы стали восприниматься по‑другому.

– Сауся можно уже выделять?

– Я не сторонник выделять индивидуально игроков. Саусь сыграл хорошо, но до того, чтобы играть так, как Сауль, ему пока далеко, – сказал главный тренер «Балтики». 

Кого в АПЛ уволят первым?21043 голоса
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoДеян Станкович
logoСауль Ньигес
logoАндрей Мендель
logoДжон Терри
logoВладислав Саусь
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим в матче с «Викингом»
39вчера, 21:50Фото
«Рома» может продать Довбика за 40 млн евро. Клубы АПЛ запрашивали сведения об украинце
15вчера, 21:22
Губернатор Самарской области: «Необходимо запретить госфинансирование свыше 50% бюджета командам высших достижений – как в хоккее. Это наше видение»
34вчера, 21:13
Бахтиер Зайнутдинов: «Были предложения от «Спартака» и «Зенита», но я их не рассматривал. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией»
48вчера, 21:03
Рапопорт о воспитанниках «Зенита»: «Семак говорил, что берет 5-6 на сборы, но они не мотивированы прорваться в главную команду и слабо готовы функционально. Он заложник ситуации»
27вчера, 20:48
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев разгромило «Хамрун Спартанс», «Црвена Звезда» забила 5 голов «Линкольну», «Кайрат» выбил КуПС
26вчера, 20:47
Мусаев про 2 поражения подряд: «Или «Краснодар» возвращается на землю, или это все будет продолжаться. Нельзя играть только один тайм. Пропущенные голы – наши грубейшие ошибки»
45вчера, 20:45
«Аталанта» не продала Лукмана «Интеру» за 42+3 млн евро и требует 50 млн
7вчера, 20:39
Мбемо о шахматах: «Они полезны для мозга, был период, когда я был по-настоящему увлечен. Можно найти связь с футболом – в нем тоже есть своя стратегия»
13вчера, 20:28
«Куртуа – Месси среди вратарей. Мы смотрим на лучшего голкипера в истории футбола». Сын Канисареса о Тибо
48вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Мората бойкотирует тренировки «Галатасарая» и хочет перейти в «Комо». Турки требуют 6 млн евро за расторжение аренды форварда «Милана»
9 минут назад
Адиев о 2:1 с «Краснодаром»: «Достойный матч в исполнении «Крыльев». Были отрезки, когда надо было терпеть»
27 минут назад
Талалаев об 1:2 с «Акроном» с голом на 97-й: «Это футбол. Надо доигрывать стандарты до конца»
142 минуты назад
Осимхен пройдет медосмотр в «Галатасарае» в четверг. «Наполи» продает форварда за 75 млн евро
8вчера, 22:08
«Атлетик» отдал защитника Ринкона «Жироне» в аренду на сезон
вчера, 21:53Фото
«Возможно, с Абаскалем «Спартак» стал бы чемпионом. Он эмоциональный, как Станкович, но как будто более рациональный. Но иногда нужны изменения». Пловчиха Ефимова о красно-белых
24вчера, 21:44
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе (ESPN)
2вчера, 21:35
«Марсель» отдал хавбека Коне «Сассуоло» в аренду за 2,5 млн евро с выкупом за 10 млн
вчера, 21:27Фото
«Челси» за 6,5 млн фунтов продаст «Страсбуру» защитника Сэмюэлс-Смита. Французский клуб уже подписал 2 игроков «синих» этим летом и может взять еще 3
4вчера, 21:06
«Ньюкасл» арендует Рэмсдейла у «Саутгемптона» с правом выкупа. Клубы договорились
вчера, 20:52