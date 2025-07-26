Андрей Талалаев: «Я не поклонник Станковича, мне нравились другие футболисты – Терри, например. Игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие»
Во 2-м туре Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Спартак» на выезде со счетом 3:0.
– Мы всегда понимаем, с кем мы играем. Там игроки по 20 миллионов стоят. После трех мячей команда могла развалиться, но она не развалилась.
Я не поклонник Станковича. Мне правда нравились другие футболисты. Например, Терри. Игроков, которые везде забивают и отдают, видят все. А игроков, которые на заднице ползают, как Мендель, видят немногие.
Я был недоволен тем, как мы сыграли с «Динамо». Мы должны были играть по‑другому, мы играли по‑другому сегодня. Мы «Балтика», и я хочу, чтобы мы стали восприниматься по‑другому.
– Сауся можно уже выделять?
– Я не сторонник выделять индивидуально игроков. Саусь сыграл хорошо, но до того, чтобы играть так, как Сауль, ему пока далеко, – сказал главный тренер «Балтики».