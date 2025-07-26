Дьокереш прошел медосмотр и подписал контракт с «Арсеналом» (Фабрицио Романо)
Виктор Дьокереш завершил переход в «Арсенал».
Сегодня 27-летний нападающий прошел медосмотр и подписал контракт с лондонским клубом, сообщает Фабрицио Романо. Футболист взял 14-й номер.
Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят «Спортингу» 63,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 10 млн евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Дьокереш провел 33 матча, отличившись 39 голами и 7 ассистами. Подробную статистику шведа можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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