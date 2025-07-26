Дьокереш прошел медосмотр и подписал контракт с «Арсеналом» (Фабрицио Романо)

Виктор Дьокереш завершил переход в «Арсенал».

Сегодня 27-летний нападающий прошел медосмотр и подписал контракт с лондонским клубом, сообщает Фабрицио Романо. Футболист взял 14-й номер.

Ранее сообщалось , что «канониры» заплатят «Спортингу » 63,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 10 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Дьокереш провел 33 матча, отличившись 39 голами и 7 ассистами. Подробную статистику шведа можно найти здесь .