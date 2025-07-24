Лапорта о Рэшфорде в «Барсе»: «Рад, что мы выбрали вариант, который мне нравился больше всего. Маркус воодушевлен и говорит, что его мотивация – выиграть ЛЧ с нами и ЧМ с Англией»

Жоан Лапорта высказался о подписании Маркуса Рэшфорда.

«Барселона » арендовала 27-летнего форварда у «Манчестер Юнайтед » с правом выкупа за 30 миллионов евро.

– Как развивалась сделка по Рэшфорду?

– Это была более сложная ситуация, чем с вратарем, из-за мнений, поступавших со всех сторон. Было несколько вариантов, и я очень рад, потому что в итоге мы выбрали тот вариант, который мне нравился больше всего.

Это правда, что мне также нравился Луис Диас , очень разносторонний игрок, но из-за его обстоятельств, когда «Ливерпуль » не хотел идти на уступки, это было сложно, хотя я ценю желание игрока перейти.

Ситуация с Нико Уильямсом также имела место. И, учитывая, что ситуация с Луисом была сложной и мы находились в процессе переговоров с Рэшфордом, агент Нико обратился ко мне с предложением подписать его. Деку рассказал мне об этом. В принципе, я предпочел бы поработать над двумя другими вариантами, но в таких случаях я всегда прислушиваюсь к мнению спортивного директора.

Переговоры состоялись, но, судя по тому, что нам рассказали, требования по условиям оплаты и комиссионным агенту сильно изменились. Был ряд и других факторов, которые уже намекали, что сделка не состоится. Деку установил 48-часовой дедлайн, и если бы они не приняли наши условия, мы бы не стали заключать сделку. В итоге этого не произошло. Параллельно продолжалась работа над двумя другими, и ситуация с Рэшфордом стала более ясной.

– Чем вам нравится Маркус?

– Мы очень рады, потому что в «Барсу» приходит игрок высокого уровня в зрелом возрасте, с необычайной мотивацией. Я лично видел, с каким воодушевлением он относится к переходу в «Барсу».

Одно из его достоинств – искренность. Он мечтал играть за «Юнайтед» всю свою жизнь. Он был там с семи лет и хотел быть игроком одного клуба. Приятно, когда игрок говорит об этом со всей искренностью. Но когда в его жизни случилась ситуация, которой он не ожидал, на горизонте появилась команда, которая ему всегда нравилась, – «Барса». Он играл против нас, и «Барса» была в поле его зрения.

Он отправился в аренду в «Астон Виллу», чтобы показать, что он лучший игрок в Англии, и он говорит, что его самая большая мотивация – выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» и чемпионат мира с Англией.

У нас он очень мотивирован. Он пришел в хорошей форме, он очень воодушевлен, он хорошо ладил со своими партнерами по команде, и я очень рад, потому что два года назад он обыграл нас в Лиге Европы. Он сыграл решающую роль в том противостоянии, и именно поэтому я так рад, что он пришел, – сказал президент «Барселоны».