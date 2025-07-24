Ямаль – лучший игрок сезона по версии Marca. Дембеле – 2-й, Витинья – 3-й, Рафинья – 4-й, Мбаппе – 5-й, Салах – 7-й
Вингер «Барселоны» занял первое место в голосовании Los 100 de Marca. В нем приняли участие 133 эксперта, среди которых были журналисты Marca и других медиа из Испании и других стран, а также бывшие футболисты и тренеры.
Всего на награду были номинированы 100 игроков, среди которых каждый рецензент выбирал свой топ-10. Этим футболистам начислялось определенное количество баллов: 30 за первое место, 25 за второе, 23 за третье.
По итогам голосования Ямаль набрал 3310 баллов. Первая десятка выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3310;
2. Усман Дембеле («ПСЖ») – 3100;
3. Витинья («ПСЖ») – 2732;
4. Рафинья Диас («Барселона») – 2467;
5. Килиан Мбаппе («Реал») – 2292;
6. Педри («Барселона») – 2035;
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2022;
8. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 1371;
9. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 1162;
10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 1070.