Ямаль – лучший игрок сезона по версии Marca. Дембеле – 2-й, Витинья – 3-й, Рафинья – 4-й, Мбаппе – 5-й, Салах – 7-й

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом сезона по версии Marca.

Вингер «Барселоны» занял первое место в голосовании Los 100 de Marca. В нем приняли участие 133 эксперта, среди которых были журналисты Marca и других медиа из Испании и других стран, а также бывшие футболисты и тренеры.

Всего на награду были номинированы 100 игроков, среди которых каждый рецензент выбирал свой топ-10. Этим футболистам начислялось определенное количество баллов: 30 за первое место, 25 за второе, 23 за третье.

По итогам голосования Ямаль набрал 3310 баллов. Первая десятка выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3310;

2. Усман Дембеле («ПСЖ») – 3100;

3. Витинья («ПСЖ») – 2732;

4. Рафинья Диас («Барселона») – 2467;

5. Килиан Мбаппе («Реал ») – 2292;

6. Педри («Барселона») – 2035;

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2022;

8. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 1371;

9. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 1162;

10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 1070.