Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался. Условия сделки изменились в последний момент
Трансфер Адольфо Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался.
Ранее сообщалось, что аргентинский клуб купит нападающего ЦСКА за 800 тысяч долларов.
Однако в последний момент условия изменились, и сделка сорвалась, пишет журналист Сесар Луис Мерло.
Отмечается, что футболист узнал об этом за несколько минут до отправления в Кордову.
В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор» и отметился 8 голами в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику аргентинца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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