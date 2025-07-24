Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался. Условия сделки изменились в последний момент

Трансфер Адольфо Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался.

Ранее сообщалось , что аргентинский клуб купит нападающего ЦСКА за 800 тысяч долларов.

Однако в последний момент условия изменились, и сделка сорвалась, пишет журналист Сесар Луис Мерло.

Отмечается, что футболист узнал об этом за несколько минут до отправления в Кордову.

В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор» и отметился 8 голами в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику аргентинца можно найти здесь .