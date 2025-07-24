Исак открыт к переходу в «Ливерпуль». «Красные» могут попытаться подписать форварда «Ньюкасла» «по разумной цене»

Александер Исак готов перейти в «Ливерпуль».

Ранее стало известно , что нападающий сообщил руководству «Ньюкасла » о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. «Ливерпуль» сохраняет интерес к нему, несмотря на подписание Юго Экитике.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, шведский футболист открыт к переходу в «Ливерпуль» и был бы рад получить предложение. Однако слухи о том, что он уже согласовал условия контракта с «красными», не соответствуют действительности.

Мерсисайдцы связались с представителями игрока и еще до трансфера Экитике дали «Ньюкаслу» понять, что готовы заплатить за Исака рекордную для Великобритании сумму.

Отмечается, что «Ливерпуль » еще может позволить себе подписать форварда «по разумной цене», не нарушая при этом финансовые правила АПЛ . Возможные продажи Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса могут принести «красным» достаточно крупные суммы.

При этом «сороки» по-прежнему хотят, чтобы Исак подписал новый контракт. Проблема заключается в том, что зарплата в 300 тысяч фунтов в неделю, которую хочет получить нападающий, слишком высока для клуба, а футболист пока не проявил готовности к переговорам.

«Ньюкасл» уже изучает альтернативы на случай ухода Исака .