Исак открыт к переходу в «Ливерпуль». «Красные» могут попытаться подписать форварда «Ньюкасла» «по разумной цене»
Ранее стало известно, что нападающий сообщил руководству «Ньюкасла» о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. «Ливерпуль» сохраняет интерес к нему, несмотря на подписание Юго Экитике.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, шведский футболист открыт к переходу в «Ливерпуль» и был бы рад получить предложение. Однако слухи о том, что он уже согласовал условия контракта с «красными», не соответствуют действительности.
Мерсисайдцы связались с представителями игрока и еще до трансфера Экитике дали «Ньюкаслу» понять, что готовы заплатить за Исака рекордную для Великобритании сумму.
Отмечается, что «Ливерпуль» еще может позволить себе подписать форварда «по разумной цене», не нарушая при этом финансовые правила АПЛ. Возможные продажи Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса могут принести «красным» достаточно крупные суммы.
При этом «сороки» по-прежнему хотят, чтобы Исак подписал новый контракт. Проблема заключается в том, что зарплата в 300 тысяч фунтов в неделю, которую хочет получить нападающий, слишком высока для клуба, а футболист пока не проявил готовности к переговорам.
«Ньюкасл» уже изучает альтернативы на случай ухода Исака.