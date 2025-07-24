«Интер» продаст Бьюкенена «Вильярреалу» за 9 млн евро
Таджон Бьюкенен перейдет из «Интера» в «Вильярреал».
«Нерадзурри» продадут 26-летнего полузащитника за 9 миллионов евро и получат 20% от суммы перепродажи игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
С февраля этого года канадец выступал за «Вильярреал» на правах аренды. В рамках Ла Лиги он провел 13 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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