«Интер» продаст Бьюкенена «Вильярреалу» за 9 млн евро

Таджон Бьюкенен перейдет из «Интера» в «Вильярреал».

«Нерадзурри» продадут 26-летнего полузащитника за 9 миллионов евро и получат 20% от суммы перепродажи игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

С февраля этого года канадец выступал за «Вильярреал » на правах аренды. В рамках Ла Лиги он провел 13 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .