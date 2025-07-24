«Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Быки, ждем всех на первом домашнем матче сезона!
«Краснодар» встретится с «Локомотивом» во втором туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 26 июля, в 19:00 на стадионе «Краснодар».
Краснодарцы после первого тура лидируют в турнирной таблице, набрав три очка. Красно-зеленые же расположились на строчку ниже, также имея три очка в активе. Приходите поддержать «Краснодар» в домашнем матче против «Локо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кого в АПЛ уволят первым?14104 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости