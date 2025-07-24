Мостовой о тренерской работе: «Никто не звонит и не пишет. В Испании всегда ждут, но лететь с пересадками нет желания»

Александр Мостовой заявил, что не получал предложений о работе и стажировках.

В марте 2024 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«В этом плане никто не звонит и не пишет. В Испании всегда ждут, другое дело, что сейчас не то время, что хочется лететь. С пересадками добираться нет желания», – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».