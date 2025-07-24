Титов о Заболотном: «Ждать, что обыграет всю команду, как Месси, и начнет забивать, неправильно. Он играет столба, задача – выигрывать верховые единоборства»

Егор Титов оценил первый матч Антона Заболотного за «Спартак».

Нападающий дебютировал за «Спартак» в матче первого тура Мир РПЛ против «Динамо» Махачкала (1:0).

– Как оцените дебют Антона Заболотного?

– Он играет столба, это его задача – выигрывать верховые единоборства.

Ждать от него, что обыграет всю команду, как это делает Месси, и начнет забивать, неправильно. Тем более Антону уже не 25-30 лет. Свои обязанности футболист выполнил.

Даже хороший гол забил, который отменили – побежал, нашел точку встречи с мячом и в подкате поразил ворота.

– «Спартак» на трансферном рынке пока ограничился приглашением Заболотного. Где трансферы?

– Все же я не руководитель клуба, не смогу ответить на этот вопрос. Уверен, что усиление еще будет.

Нет никаких сомнений, что «Спартак» ведет работу в тишине, и если внезапно объявят о новичке, это будет профессиональной работой, проведенной без утечек в прессу., – сказал бывший полузащитник «Спартака » Егор Титов .