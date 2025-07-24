Сборная МЛС без Месси и Альбы обыграла команду чемпионата Мексики (3:1) в матче звезд. Американская лига выиграла 3 из 4 таких игр

Сборная МЛС обыграла команду лиги Мексики в матче звезд.

Команда МЛС переиграла сборную мексиканской лиги (3:1) в матче звезд, который прошел в Остине. Игру посетили 20 тысяч зрителей.

Футболисты «Интер Майами » Лионель Месси и Жорди Альба пропустили матч и по правилам МЛС могут быть дисквалифицированы .

За мексиканского чемпионата сыграл защитник Серхио Рамос – он представлял «Монтеррей».

Добавим, что в четырех таких матчах команда МЛС одержала три победы.