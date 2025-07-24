Жорже Жезуш: «Роналду – фигура мирового масштаба, величайшая знаменитость. Криштиану выходит далеко за пределы футбола»

Жорже Жезуш назвал Криштиану Роналду фигурой мирового масштаба.

В это межсезонье португальский специалист возглавил «Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду .

«Роналду – другой. Ему 40 лет, а он все еще играет. Наши мысли за пределами футбола очень похожи. Мне 70 лет, но я этого не ощущаю ни психологически, ни физически.

Роналду – фигура мирового масштаба. Мы в Португалии не знаем, как его оценить. Он величайший человек в мире. Он величайшая знаменитость.

Криштиану выходит далеко за пределы футбола», – сказал Жорже Жезуш в интервью RTP.