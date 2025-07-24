Погребняк о «Зените»: «Внушительный набор атакующих футболистов, но ребята играют нерезультативно. Покупка нападающего – приоритетная цель»
Павел Погребняк объяснил желание «Зенита» подписать нападающего.
Да, действительно, атакующий набор футболистов «Зенита» внушительный.
Но, как показал прошлый сезон, ребята играют нерезультативно. Поэтому клуб вынужден искать нападающего, чтобы вернуть себе титул и провести работу над ошибками.
Так что покупка нападающего – приоритетная цель для них», – сказал бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб интересуется нападающим Клейтоном из «Риу Аве».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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