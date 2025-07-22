Глушаков о «Спартаке»: «Чем меньше будут говорить о чемпионстве, тем больше шансов будет. Будет еще тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем сезоне»
Денис Глушаков оценил вероятность чемпионства «Спартака» в стартовавшем сезоне.
В 1-м туре РПЛ красно-белые обыграли «Динамо» Махачкала (1:0).
«Все начинается сначала. «Спартак» выиграл первую игру — все говорят о чемпионстве. Чем меньше игроки и остальные люди будут об этом говорить, тем больше шансов будет. Я проходил это, был там — все время говорят.
Но могу сказать так: в нынешнем сезоне «Спартаку» будет еще тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем. Усилились «Динамо» и ЦСКА, появились новые клубы в борьбе. Будет серьезная заруба. Поэтому давайте пока помолчим о чемпионстве, чтобы не сглазить удачу «Спартака». Предлагаю меньше говорить, а больше делать», — сказал бывший футболист «Спартака».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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