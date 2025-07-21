Экитике будет зарабатывать 15-16 млн евро за сезон в «Ливерпуле». Форвард подпишет контракт на 6 лет
Юго Экитике будет получать в «Ливерпуле» больше, чем в «Айнтрахте».
По информации журналиста Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, 22-летний нападающий подпишет контракт до 2031 года и будет зарабатывать около 15-16 миллионов евро в год до вычета налогов.
Трансфер футболиста «Айнтрахта» обойдется английскому клубу в 90 млн евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 95 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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