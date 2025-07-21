Экитике будет зарабатывать 15-16 млн евро за сезон в «Ливерпуле». Форвард подпишет контракт на 6 лет

Юго Экитике будет получать в «Ливерпуле» больше, чем в «Айнтрахте».

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, 22-летний нападающий подпишет контракт до 2031 года и будет зарабатывать около 15-16 миллионов евро в год до вычета налогов.

Трансфер футболиста «Айнтрахта» обойдется английскому клубу в 90 млн евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 95 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .