Медведев об отмене гола Лусиано «Ростову» из-за офсайда Энрике: «Пускай специалисты дадут разъяснения»
Команда из Санкт-Петербурга одержала победу (2:1) в матче 1-го тура Мир РПЛ.
На 85-й минуте Лусиано Гонду забил с передачи Луиса Энрике. До этого Педро на правом фланге выполнил заброс на бразильца. Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой. Энрике догнал мяч у края штрафной, когда Ятимов уже вернулся к воротам.
Арбитр Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отправился к монитору, чтобы проверить эпизод. Помимо положения вне игры, судья был намерен определить, не перевело ли касание Ятимова атаку в другую стадию. В итоге гол не был засчитан из-за офсайда.
Председателя правления «Зенита» Александра Медведева спросили, планирует ли клуб обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода.
«Это непростой эпизод. Помимо ситуации с пасом была дальнейшая ситуация с участием вратаря «Ростова». Пускай специалисты дадут разъяснения», – сказал Медведев.
Лапочкин считает гол Гонду «Ростову» чистым: «Ятимов сам поскользнулся, техническая ошибка вратаря. Луис Энрике ему не мешал»