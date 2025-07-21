Бекхэм неудачно побрил голову, сделав проплешину – у него выскользнула машинка. После слов Виктории «выглядит ужасно» Дэвид исправил прическу

Дэвид Бекхэм неудачно побрил голову.

Экс-полузащитник сборной Англии, «Манчестер Юнайтед » и «Реала » намеревался укоротить длину, но у него из рук выскользнула машинка для бритья, что привело к проплешине.

Англичанин выложил в инстаграм видео, на котором результат оценивает его супруга. Виктория со смехом спрашивает, что произошло, а затем говорит: «Я всегда буду честна с тобой. Это выглядит ужасно».

Позднее Дэвид опубликовал фотографию обновленной прически. Бывший футболист добавил к ней подпись: «Это лучшее, что я мог сделать в этой ситуации» и обратился к Виктории: «Все еще ужасно?»

Фото: instagram.com