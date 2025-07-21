Палмер и его девушка отписались друг от друга в соцсетях. Хавбек «Челси» и инфлюенсер Конни Грейс объявили об отношениях в 2024-м (The Irish Sun)
Коул Палмер, предположительно, расстался со своей девушкой.
Полузащитник «Челси» и инфлюенсер Конни Грейс отписались друг от друга в соцсетях, сообщает The Irish Sun.
«Конни и Коул знают друг друга с подросткового возраста, но поддерживать отношения в условиях публичности всегда непросто. Взаимная отписка в соцсетях – это большое событие для молодого поколения, которое говорит о многом.
У Коула сейчас много дел, и он проводит время на Карибах, чтобы побольше узнать о корнях своей семьи», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Палмер и Грейс познакомились, когда обоим было по 17 лет. Впервые пара появилась на публике вместе в ноябре прошлого года.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Irish Sun
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