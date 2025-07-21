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«Реал» следит за ситуацией Родри. Купить Бареллу, Энцо или Мак Аллистера будет труднее (As)

«Реал» рассматривает подписание Родри из «Манчестер Сити».

Мадридский клуб заинтересован в опытном игроке, имеющим солидную репутацию и способном заявить о себе с первых минут, сообщает As. В связи с этим клуб следит за ситуацией Родри, который вернулся на поле в конце прошлого сезона после травмы колена, из-за которой пропустил 9 месяцев.

Контракт испанца с клубом АПЛ истекает в 2027 году и пока не был продлен. Отмечается, что развитие ситуации будет зависеть от того, какую спортивную форму 29-летний хавбек сможет продемонстрировать после травмы. «Реал» предполагает, что, если игрок не продлит соглашение до следующего лета и захочет покинуть «Сити», клуб будет вынужден продать его по разумной цене.

Вместе с тем у «сливочных» есть финансовые возможности для еще одного крупного приобретения этим летом. Особенно, если уйдет Родриго, чей трансфер может принести команде около 80-100 млн евро.

Помимо Родри, рассматриваются еще несколько полузащитников. Среди них: Николо БареллаИнтер»), Энцо ФернандесЧелси») и Алексис Мак АллистерЛиверпуль»). Однако у всех этих игроков долгосрочные контракты, и они играют ключевую роль в своих командах. Поэтому, считается, что подписать их будет труднее.

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Даниэль ФаркеНорвич Сити
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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