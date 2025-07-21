«ПСЖ» прислал Неймару и его детям по футболке с 10-м номером

«ПСЖ» прислал Неймару и его детям футболки нового сезона с 10-м номером.

Парижане отправили форварду, выступавшему за клуб с 2017 по 2023 год, и его семье футболки сезона-2025/2026.

Бразилец опубликовал в инстаграме фото нескольких футболок «ПСЖ» с номером 10. Среди них футболка с его именем, другая с именем сына Дави Лукки, а также еще три с именами дочерей: Мави, Элены, родившейся год назад, и Мел, родившейся в начале июля.

Неймар подписал фотографию: «Спасибо, «ПСЖ ».

Бразильский нападающий забил 118 голов в 173 матчах во всех турнирах за парижский клуб.

Сейчас под номером 10 в «ПСЖ» выступает Усман Дембеле .

Фото: instagram.com