«ПСЖ» прислал Неймару и его детям по футболке с 10-м номером
«ПСЖ» прислал Неймару и его детям футболки нового сезона с 10-м номером.
Парижане отправили форварду, выступавшему за клуб с 2017 по 2023 год, и его семье футболки сезона-2025/2026.
Бразилец опубликовал в инстаграме фото нескольких футболок «ПСЖ» с номером 10. Среди них футболка с его именем, другая с именем сына Дави Лукки, а также еще три с именами дочерей: Мави, Элены, родившейся год назад, и Мел, родившейся в начале июля.
Неймар подписал фотографию: «Спасибо, «ПСЖ».
Бразильский нападающий забил 118 голов в 173 матчах во всех турнирах за парижский клуб.
Сейчас под номером 10 в «ПСЖ» выступает Усман Дембеле.
Фото: instagram.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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