Дьокереш хочет только в «Арсенал». Новости про «МЮ» форвард и его агенты считают попыткой «Спортинга» надавить на них
Виктор Дьокереш не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что манкунианцы начали переговоры о трансфере форварда «Спортинга».
A Bola утверждает, что подобные новости его агенты рассматривают как попытку лиссабонского клуба оказать на них давление. Футболист сборной Швеции настроен на переход только в «Арсенал».
Подчеркивается, что «Спортинг» действительно почти договорился с «МЮ», но Дьокереш не собирается принимать предложение «Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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