Дьокереш хочет только в «Арсенал». Новости про «МЮ» форвард и его агенты считают попыткой «Спортинга» надавить на них

Виктор Дьокереш не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось , что манкунианцы начали переговоры о трансфере форварда «Спортинга ».

A Bola утверждает, что подобные новости его агенты рассматривают как попытку лиссабонского клуба оказать на них давление. Футболист сборной Швеции настроен на переход только в «Арсенал ».

Подчеркивается, что «Спортинг» действительно почти договорился с «МЮ », но Дьокереш не собирается принимать предложение «Юнайтед».