«Шанхай» Слуцкого вернулся на первое место в Суперлиге Китая – после 3:1 с «Гоанем». У пекинцев первое поражение в сезоне

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Бэйцзин Гоань» в 17-м туре Суперлиги Китая (3:1) .

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 7-й минуте Луис Асуэ вывел шанхайцев вперед, замкнув головой навес с фланга, на 21-й У Си удвоил преимущество гостей. На 26-й минуте Гуга голом со штрафного сократил отставание «Гоаня». На 8-й добавленной минуте ко второму тайму Юй Ханьчао забил третий мяч гостей.

«Шанхай» Слуцкого благодаря победе вышел на первое место в Суперлиге Китая – теперь команда опережает «Гоань» на три очка, до 17-го тура пекинцы и шанхайцы шли с одинаковым количеством очков (по 38). В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2. У «Гоаня» первое поражение в сезоне: до этого не проигрывали 18 матчей.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 23 июля примет «Хэнань» в 1/4 финала Кубка Китая, а 27 июля команды встретятся в чемпионате страны – Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского