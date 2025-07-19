«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
«Оренбурга» подписал опорного полузащитника.
26-летний черногорец Владан Бубанья перешел в клуб Мир РПЛ из боснийского «Сараево».
Как сообщал Sport24, сумма трансфера составила 800 тысяч евро.
Футболист выступал за черногорскую «Сутьеску», хорватский «Локомотива», боснийский «Сараево» и сборную Черногории, за которую провел один матч.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?26000 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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