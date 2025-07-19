«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью

«Оренбурга» подписал опорного полузащитника.

26-летний черногорец Владан Бубанья перешел в клуб Мир РПЛ из боснийского «Сараево ».

Как сообщал Sport24, сумма трансфера составила 800 тысяч евро.

Футболист выступал за черногорскую «Сутьеску», хорватский «Локомотива», боснийский «Сараево» и сборную Черногории, за которую провел один матч.