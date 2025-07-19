Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»

Юрий Жирков поделился мнением о том, куда стоит перейти Сергею Пиняеву.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику «Локомотива » проявляет ЦСКА.

«Он отказывал «Зениту » с большей зарплатой, не думаю, что он перейдет в ЦСКА .

Стоит ли ему оставаться в «Локомотиве»? Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. Ну, в «Зенит» тоже можно, в принципе», – сказал бывший бывший футболист петербургской команды.

ЦСКА рассматривает вариант с активацией опции выкупа Пиняева за 10 млн евро (Иван Карпов)