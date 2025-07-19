Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
Юрий Жирков поделился мнением о том, куда стоит перейти Сергею Пиняеву.
Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику «Локомотива» проявляет ЦСКА.
«Он отказывал «Зениту» с большей зарплатой, не думаю, что он перейдет в ЦСКА.
Стоит ли ему оставаться в «Локомотиве»? Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. Ну, в «Зенит» тоже можно, в принципе», – сказал бывший бывший футболист петербургской команды.
ЦСКА рассматривает вариант с активацией опции выкупа Пиняева за 10 млн евро (Иван Карпов)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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