«Динамо» интересен Зума, защитнику нравится вариант с переходом в Россию. Экс-игрок «Челси» – свободный агент (Legalbet)

«Динамо» может подписать бывшего защитника «Челси».

Московский клуб проявляет интерес к Курту Зума , сообщает Legalbet. 30-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Вест Хэмом ».

Самому игроку нравится вариант с переездом в Россию, но о каких-либо договоренностях говорить пока рано.

Прошлый сезон француз провел в саудовской «Аль-Орубе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .