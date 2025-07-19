«Динамо» интересен Зума, защитнику нравится вариант с переходом в Россию. Экс-игрок «Челси» – свободный агент (Legalbet)
«Динамо» может подписать бывшего защитника «Челси».
Московский клуб проявляет интерес к Курту Зума, сообщает Legalbet. 30-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Вест Хэмом».
Самому игроку нравится вариант с переездом в Россию, но о каких-либо договоренностях говорить пока рано.
Прошлый сезон француз провел в саудовской «Аль-Орубе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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