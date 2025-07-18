«Жирона» интересуется Сперцяном. Агенты хавбека «Краснодара» провели переговоры с испанским клубом (Metaratings)

«Жирона» рассматривает возможность трансфера Эдуарда Сперцяна.

По информации Metaratings.ru, представители 25-летнего полузащитника «Краснодара » уже провели раунд переговоров с клубом Ла Лиги и обсудили возможный переход. Сам Сперцян готов к переезду в Испанию.

В прошлом сезоне Мир РПЛ игрок забил 11 голов и отдал 6 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь .