«Жирона» интересуется Сперцяном. Агенты хавбека «Краснодара» провели переговоры с испанским клубом (Metaratings)
«Жирона» рассматривает возможность трансфера Эдуарда Сперцяна.
По информации Metaratings.ru, представители 25-летнего полузащитника «Краснодара» уже провели раунд переговоров с клубом Ла Лиги и обсудили возможный переход. Сам Сперцян готов к переезду в Испанию.
В прошлом сезоне Мир РПЛ игрок забил 11 голов и отдал 6 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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