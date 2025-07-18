Пабло Солари: «Готов доказать, что способен на многое и что «Спартак» не ошибся, выбрав меня. Станкович – очень требовательный, но так и должно быть»

Пабло Солари заявил о готовности доказать свою необходимость «Спартаку».

Аргентинец перешел в команду по ходу прошлого сезона и забил 2 гола в 11 матчах Мир РПЛ.

«Мне действительно привычнее играть на правом фланге, при этом нормально воспринимаю, если тренер использует меня в другой роли.

Главное – быть полезным команде. В новом сезоне я готов доказать, что способен на многое и что «Спартак» не ошибся, выбрав меня.

У меня сложились хорошие рабочие отношения с главным тренером. Я прекрасно знаю, каким выдающимся игроком он был в прошлом, и стараюсь впитывать каждый его совет.

Деян Станкович – очень требовательный. Но так и должно быть.

Тем более что я сам понимаю: во многих аспектах мне необходимо прибавлять, – сказал полузащитник «Спартака » Пабло Солари .