Конате об игре против Роналду: «Руку потом не хотел мыть. Еще он ругается на партнеров, которые не отдают правильно мяч – это пример, которому надо следовать»

Мохамед Конате поделился мыслями о матче против Криштиану Роналду.

«Просто он был рядом, и я говорю: «It is unbelievable to play against you!» («Это невероятно – играть против тебя»). Он меня тронул за руку: «Good luck for a game» («Удачи в игре»).

Конечно, с детства я слежу за ним, а сыграть против – это так приятно. Руку потом не хотел мыть. Это Роналду! Это было очень круто.

И он очень простой парень. И что мне понравилось в нем – это то, что он всегда хочет побеждать.

У него есть деньги и все остальное, но на поле он показывает, что он всегда что‑то хочет. Прямо по глазам видно.

Еще он ругается на партнеров, которые не отдают правильно мяч. Это пример, которому надо следовать», – сказал нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, который играл за «Аль-Рияд» в прошлом сезоне.