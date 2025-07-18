«Зенит» встретится с «Ростовом». Сине-бело-голубые, ждем всех на первом домашнем матче сезона!
«Зенит» сыграет с «Ростовом» в первом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 20 июля, в 18:00 на стадионе «Газпром Арена».
Петербуржцы завершили предыдущий розыгрыш чемпионата на второй строчке, набрав 66 очков. Ростовчане же закончили прошлый сезон на восьмом месте, имея 39 очков в активе.
Перед стартом игры пройдет выступление Димы Билана на главной сцене в чаше арены. Поддержите «Зенит» в домашнем матче против «Ростова».
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
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Опубликовано: Sports
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