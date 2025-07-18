«Зенит» встретится с «Ростовом». Сине-бело-голубые, ждем всех на первом домашнем матче сезона!

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в первом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 20 июля, в 18:00 на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы завершили предыдущий розыгрыш чемпионата на второй строчке, набрав 66 очков. Ростовчане же закончили прошлый сезон на восьмом месте, имея 39 очков в активе.

Перед стартом игры пройдет выступление Димы Билана на главной сцене в чаше арены. Поддержите «Зенит» в домашнем матче против «Ростова».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .