Дмитрий Комбаров возглавил «Чайку». Контракт – на год
Дмитрий Комбаров возглавил «Чайку».
Клуб из Песчанокопского объявил о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт с экс-игроком «Динамо» и «Спартака» рассчитан на один год.
С января 2024 года Комбаров возглавлял «Спартак-2».
Фото: https://t.me/chaykafc/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Чайки»
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