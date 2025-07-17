Дмитрий Комбаров возглавил «Чайку». Контракт – на год

Дмитрий Комбаров возглавил «Чайку».

Клуб из Песчанокопского объявил о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт с экс-игроком «Динамо» и «Спартака » рассчитан на один год.

С января 2024 года Комбаров возглавлял «Спартак-2 ».

Фото: https://t.me/chaykafc/