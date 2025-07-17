«Атлетико» объявил о подписании 5-летнего контракта с Альмадой. Хавбек перешел из «Ботафого» за 21 млн евро

Тьяго Альмада стал игроком «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с перешедшим из «Ботафого » полузащитником.

Ранее сообщалось , что за 50% прав на игрока «Атлетико » заплатил 21 миллион евро.

Вторую половину прошлого сезона аргентинец провел в «Лионе» на правах аренды. В 16 матчах Лиги 1 24-летний полузащитник отметился голом и 4 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.atleticodemadrid.com/