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Матвей Кисляк: «Ничего не знаю про машины, едет – и хорошо. Одежда меня не увлекает, тратить большие суммы на барсеточки сейчас нецелесообразно. Передвигаюсь больше на метро»

Матвей Кисляк рассказал, что не интересуется машинами и брендовыми вещами.

– У тебя есть машина?

 – Нет, о машине подумаю после квартиры.

 – Не увлекаешься тачками?

 – Вообще про них ничего не знаю. Едет – и хорошо. Нравится «Ламборгини Урус» – но не потому что в ней столько-то лошадок, как говорят любители, а потому что хорошо выглядит. 

 – Какой бренд одежды любишь?

 – Nike. 

 – Не «Луи Виттон» или «Гуччи»?

 – Не, у меня такой одежды нет, Nike – самый дорогой бренд в гардеробе. Меня не очень увлекают вещи. Есть красивые – те же сумочки, барсеточки и рюкзачки «Луи Виттон», – но считаю, что сейчас нецелесообразно тратить на них большие суммы. В будущем, возможно, буду покупать, но сейчас и без них нормально живется.

 – Куда летал в отпуск после сезона?

 – В Сочи на три дня. И пять дней в Старом Осколе. У меня было девять дней отпуска – подумал, что хочу большую часть провести дома.

 – У тебя на карте есть точка мечты?

 – Очень хочу на Алтай. Нравится красивая природа. [С молодежной сборной] был в Рио – топ, очень понравилось. Поэтому никакие полеты не страшны. 

 – Ты говорил, что в Москве устаешь от суеты. Тебе здесь не так комфортно, как в Старом Осколе?

 – Нормально. Просто когда поднакапливается [усталость], хочется передохнуть от этого ритма. Передвигаюсь на метро, везде суета, все бегут, заталкивают тебя в вагон. В Старом Осколе спокойные люди. Там говорят: «Куда ты летишь?» А я в Москве уже привык лететь. 

 – Постоянно ездишь на метро? 

 – Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении – за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел.

 – Представим, что тебе говорят: Матвей, выбирай любое место, где осуществятся все твои планы и мечты. Где бы ты жил?

 – В Старом Осколе, наверное. Там мой дом, и я это чувствую. Хотя когда долго нахожусь, спокойствие немного надоедает. Но все-таки выберу Старый Оскол. Хотя понимаю, что Москва – оптимальный город для жизни, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘.

Кисляк подарил папе машину на день рождения: «Haval, полный привод – на рыбалочку ездить в самый раз. Себе фитнес-кольцо могу купить, ничего серьезного – коплю на квартиру»

«После смерти мамы мне ничего не страшно на поле». Матвей Кисляк – особое интервью Кораблеву

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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