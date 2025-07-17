Матвей Кисляк: «Ничего не знаю про машины, едет – и хорошо. Одежда меня не увлекает, тратить большие суммы на барсеточки сейчас нецелесообразно. Передвигаюсь больше на метро»

Матвей Кисляк рассказал, что не интересуется машинами и брендовыми вещами.

– У тебя есть машина?

– Нет, о машине подумаю после квартиры.

– Не увлекаешься тачками?

– Вообще про них ничего не знаю. Едет – и хорошо. Нравится «Ламборгини Урус» – но не потому что в ней столько-то лошадок, как говорят любители, а потому что хорошо выглядит.

– Какой бренд одежды любишь?

– Nike.

– Не «Луи Виттон» или «Гуччи»?

– Не, у меня такой одежды нет, Nike – самый дорогой бренд в гардеробе. Меня не очень увлекают вещи. Есть красивые – те же сумочки, барсеточки и рюкзачки «Луи Виттон», – но считаю, что сейчас нецелесообразно тратить на них большие суммы. В будущем, возможно, буду покупать, но сейчас и без них нормально живется.

– Куда летал в отпуск после сезона?

– В Сочи на три дня. И пять дней в Старом Осколе. У меня было девять дней отпуска – подумал, что хочу большую часть провести дома.

– У тебя на карте есть точка мечты?

– Очень хочу на Алтай. Нравится красивая природа. [С молодежной сборной] был в Рио – топ, очень понравилось. Поэтому никакие полеты не страшны.

– Ты говорил, что в Москве устаешь от суеты. Тебе здесь не так комфортно, как в Старом Осколе?

– Нормально. Просто когда поднакапливается [усталость], хочется передохнуть от этого ритма. Передвигаюсь на метро, везде суета, все бегут, заталкивают тебя в вагон. В Старом Осколе спокойные люди. Там говорят: «Куда ты летишь?» А я в Москве уже привык лететь.

– Постоянно ездишь на метро?

– Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении – за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел.

– Представим, что тебе говорят: Матвей, выбирай любое место, где осуществятся все твои планы и мечты. Где бы ты жил?

– В Старом Осколе, наверное. Там мой дом, и я это чувствую. Хотя когда долго нахожусь, спокойствие немного надоедает. Но все-таки выберу Старый Оскол. Хотя понимаю, что Москва – оптимальный город для жизни, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘.

Кисляк подарил папе машину на день рождения: «Haval, полный привод – на рыбалочку ездить в самый раз. Себе фитнес-кольцо могу купить, ничего серьезного – коплю на квартиру»

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